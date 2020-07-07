30376 طالب يؤدون امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بلجان البحيرة

أنهى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالبحيرة، منذ قليل، الامتحانات في يومها الخامس بلجان المحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى اليوم الخامس 30376 طالبا وطالبة، ففى شعبتي العلوم والرياضيات تقدم عدد 21263 طالبا وطالبة لأداء امتحان مادة الفيزياء لمدة ثلاث ساعات، خلال الفترة من 10,00 صباحا وحتى 1.00 ظهرا، حضر منهم 20496 وتغيب 767 بنسبة 96%.

وفى الشعبة الأدبية تقدم 9113 طالبا وطالبة لأداء امتحان مادة التاريخ، لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة من 10,00 صباحا وحتى 1.00 ظهرا، حضر منهم 8999 وتغيب 114 بنسبة 99 %.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه جرى متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية. عن طريق شبكة فيديو كونفرانس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة، للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات.

وأضاف أنه تم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وانتهت جميع الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجار إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات خلال فترة الامتحانات بعض الحالات المرضية العادية وعددها 22 حالة، تنوعت فيما بين "مغص كلوى – إغماء – حالة عصبية" بإدارات "مركز كفر الدوار – حوش عيسي – النوبارية – التحرير – شبراخيت - كوم حمادة – أبوحمص – الدلنجات"، كما أنه يوجد حالتي اشتباه لطالبين وتم الإجراءات الوقائية والإسعافات اللازمة لهما.