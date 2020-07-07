"التموين": السيسي يسألنا يوميا عن أسعار السلع والمخزون الاستراتيجي

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن الوزارة مسؤولة عن تأمين وحماية المواطن، "الرئيس عبد الفتاح السيسي يسألنا يوميا عن أسعار السلع والمخزون الاستراتيجي والخدمات المقدمة للمواطنين"، موضحًا أن مصر تفوقت على اقتصاديات كبيرة في الدول المتقدمة، خاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "العشماوي"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي قبل جائحة كورونا كان الـ55 من إجمالي 189 دولة وهذا كان بناء على توفير احتياطات أمنية ووفاء الدولة بالتزاماتها .

التموين: لا نيه على الإطلاق لخفض حصة المواطن من الخبر أو زيادة سعر الرغيف

وأوضح مساعد وزير التموين، أن الدولة المصرية بعد جائحة كورونا ستكون نجحت بامتياز وسيكون ترتيبها من ضمن صفوف أول 25 دولة لديهم أمن غذائي، مؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لخفض حصة المواطن من الخبر أو زيادة سعر الرغيف، كما تم إجراء اختبارات عديدة على الكمامات التي ستطرحها وزارة التموين ويتراوح سعرها من 7 إلى 8 جنيهات.