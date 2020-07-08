مشاورات بين 6 أحزاب لتشكيل "تحالف" يخوض انتخابات مجلس الشيوخ

بدأ حزب مستقبل وطن إجراء سلسلة من التشاورات والتفاهمات مع أحزاب الوفد، والشعب الجمهورى، وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والغد، من خلال عقد لقاءات يومية، لتشكيل تحالف انتخابى، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم 11 أغسطس المقبل، ومن بعدها انتخابات مجلس النواب.

وقالت مصادر حزبية إنه تم التوافق بشكل مبدئى فى إطار المشاورات القائمة حتى الآن، على حصول حزب الوفد على 12 مقعداً فى القائمة الموحدة لانتخابات الشيوخ، فيما سيخصص 3 مقاعد لحزب الغد، وسيكون العدد الأكبر من المقاعد لحزب مستقبل وطن، يليه الشعب الجمهورى، ثم الوفد، ومن بعده حزب حماة الوطن، والحركة الوطنية المصرية.

وقال النائب فؤاد بدراوى، السكرتير العام لحزب الوفد، لـ«الوطن»، إن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، هو من يمثل الحزب فى هذه الاجتماعات، فيما يحضر هو عدداً قليلاً منها، لافتاً إلى أن «أبوشقة» شارك فى الاجتماعات التى أُجريت مع حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، خلال اليومين الماضيين، وستسفر فى النهاية عن المشاركة فى تحالف انتخابى يضم مجموعة من الأحزاب.

وأضاف «بدراوى» أن الأحزاب المشاركة فى الاجتماعات حتى الآن هى الشعب الجمهورى، والحركة الوطنية المصرية، والغد، إلا أنه من غير المعروف عدد الأحزاب التى ستكون ضمن هذا التحالف الانتخابى، وربما تصل إلى 4 أحزاب أو أكثر، وسيتوقف ذلك على شكل التفاهمات والتنسيق بينها.

من جانبه قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، لـ«الوطن»، إن الحزب يُجرى حالياً محادثات ومشاورات بشأن التحالفات الانتخابية مع عدد من الأحزاب السياسية، وليس من اللائق الإعلان عن أسماء مرشحين قبل الانتهاء من المفاوضات الجارية مع شركاء التحالف الانتخابى المحتمل، لافتاً إلى أن الحزب يعكف حالياً على دراسة السيرة الذاتية لراغبى الترشح، وشكّل لجنة مختصة لديها المعايير الثابتة التى تتطابق مع أهداف الحزب وتوجهاته وأيديولوجيته السياسية وبرامجه، وسيعلن الحزب عن أسماء مرشحيه فى مرحلة لاحقة فور الانتهاء من محادثات التحالف.

وقال اللواء محمد الغباشى، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، إن الأحزاب المتفقة فى الأيديولوجيات تتشاور معاً للوصول إلى نقطة تفاهم مشتركة، وسيجرى فى التحالف مراعاة وزن كل حزب فيما يخصص له من مقاعد فى القوائم الموحدة، وفق قواعده وما حققه خلال الفترة الماضية من وجود فى المشهد السياسى، وتحت قبة البرلمان.

وأضاف اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه التقى رئيس حزب مستقبل وطن، فى إطار المشاورات التى تتم لتشكيل تحالف انتخابى يخوض انتخابات مجلس الشيوخ، بقوائم انتخابية موحدة، وقد حضر هذه الجلسة، أحزاب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وحزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى.

وأضاف «السيد» لـ«الوطن» أنه علم بوجود اجتماع جمع حزب مستقبل وطن والشعب الجمهورى والوفد أمس، لكنه لم يشارك فيه، لأن مستقبل وطن يجتمع مع كل مجموعة منفردة، وليس ضرورياً أن تشارك كل الأحزاب مجتمعة فى جلسة واحدة، لافتاً إلى أن شكل التحالف النهائى سيتوقف على التفاهمات بشأن عدد المقاعد المخصصة لكل منها فى قوائم انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع «السيد» أن الحزب أعد قائمة تتضمن 12 شخصية سيرشحها لانتخابات مجلس الشيوخ، ومعظمهم قيادات الحزب القديمة، إلا أنه لا يعلم العدد الذى سيتم اختياره من هذه الأسماء فى القوائم الموحدة التى سيجتمع عليها التحالف الانتخابى، مشيراً إلى أنه سبق وأعلن ترحيبه بالدخول فى تحالف انتخابى موحد مع أى حزب، شريطة أن يكون متفقاً مع أفكاره، رافضاً الإفصاح عن أسماء مرشحيه لانتخابات الشيوخ.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن حزب مستقبل وطن يواصل اجتماعاته بشكل يومى مع الأحزاب السياسية لاستكمال تشكيل التحالف الانتخابى الذى سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ أولاً، مشيراً إلى أن الأحزاب المستقر عليها فى التحالف حتى الآن هى مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والوفد، وحماة الوطن، والحركة الوطنية، إضافة إلى حزب الغد.

وأضاف «موسى» لـ«الوطن» أنه يجرى فى إطار المشاورات الاتفاق على عدد المقاعد التى ستخصص لكل حزب داخل القوائم الانتخابية الموحدة للشيوخ، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل ذلك قريباً، موضحاً أن حزبه لديه 13 مرشحاً لانتخابات مجلس الشيوخ يرغبون فى خوض الانتخابات، إلا أنه لا يعلم الأعداد التى سيتم اختيارها منهم ضمن القوائم.