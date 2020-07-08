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محمود مسلم

"مناخ بورسعيد" يتابع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمحال والمقاهى

كتب:

هبه صبيح
06:31 ص | الأربعاء 08 يوليو 2020
رئيس حى المناخ

رئيس حى المناخ

قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ ببورسعيد، لجنة استهدفت المحال والمقاهى لمتابعة الالتزام بالاشتراطات المقررة للفتح وتنفيذ التعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد الغلق والتنبيه على أصحاب المحال والكافتريات بعدم المخالفة لتفادى الإجراءات القانونية المشددة التى ستتخذ ضد المخالفين.

كما قامت اللجنة بالتنبيه على بسداد المتأخرات المستحقة عليهم لعدم التعرض للإجراءات القانونية والحجز وجارٍ استكمال المرور والمتابعة حتى مواعيد الغلق بمشاركة اللجان المشكلة من الحجز الإدارى والإدارات المعنية بالحي.