"مناخ بورسعيد" يتابع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمحال والمقاهى

قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ ببورسعيد، لجنة استهدفت المحال والمقاهى لمتابعة الالتزام بالاشتراطات المقررة للفتح وتنفيذ التعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد الغلق والتنبيه على أصحاب المحال والكافتريات بعدم المخالفة لتفادى الإجراءات القانونية المشددة التى ستتخذ ضد المخالفين.

كما قامت اللجنة بالتنبيه على بسداد المتأخرات المستحقة عليهم لعدم التعرض للإجراءات القانونية والحجز وجارٍ استكمال المرور والمتابعة حتى مواعيد الغلق بمشاركة اللجان المشكلة من الحجز الإدارى والإدارات المعنية بالحي.