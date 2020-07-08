طارق الخولي: العصار استطاع تنويع مصادر التسليح وطور الإنتاج الحربي

تحدث النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

ووصف الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، الفريق العصار بأنه تاريخ من البطولة وخاض حرب أكتوبر المجيدة ولديه سجل حافل في البطولات والتاريخ المشرف، مشيرًا إلى أن الشباب الذين تعاملوا مع التراس كانوا يطلقون عليه "الجنرال المبتسم"، مؤكدًا أن الابتسامة لم تكن تفارق وجهه في التعامل مع كل الناس.

وأوضح الخولي أن الفريق العصار نجح في التعامل مع الشباب واحتضانهم والاستماع إليهم وترك أثرا كبيرا وجميلا داخل الشباب، لافتًا إلى أنه اقترب منه في فترات ما بعد 2011 وكان أحد الذين حملوا على أكتافهم مسؤولية إدارة الوطن وتولى شئون التسليح في وقت حساس وكان التسليح يُستخدم في الضغوط السياسية على مصر.

وأشار الخولي إلى أن العصار استطاع تنويع مصادر التسليح واستطاع أن يخرج مصر من محاولات النيل من استقلال قرارها الوطني بسبب ملف التسليح، علاوة على جهوده في تطوير وزارة الإنتاج الحربي.