ناجي شهود: العصار كان يعمل في هيئة التسليح وكان مسؤولا عن تسليح الجيش

تحدث اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عن الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال شهود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الفريق العصار أول ما عمل كان في سلاح الدفاع الجوي وأن هذا السلاح يعمل بالثانية ويتميز بالانضباط وعمل في التأمين الفني للدفاع الجوي للحفاظ على عمل منظومة الدفاع الجوي من الخلل.

وأشار إلى أن العصار كان يعمل في هيئة التسليح وكان مسئولًا عن تسليح القوات المسلحة من الإبرة للصاروخ لكافة الأسلحة والقطاعات، مؤكدًا أنه كان لديه خبرة وعمق لإدارة الأسلحة المشتركة.

وتابع: "أنا دولة بصرف بالمليم ومعنديش فرصة للفشخرة ومعنديش فرصة أرمي فلوس في غير مكانها".

وتذكر شهود حضور الفريق العصار لبيان 3 يوليو والذي ألقاه وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسي مع رموز الوطن إعلانًا لإنهاء حكم الإخوان.