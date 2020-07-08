بعد مبادرة "دراجتك صحتك".. أشهر أماكن بيع العَجَل في مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مبادرة جديدة تحت عنوان "درجتك..صحتك" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

وتعتبر مبادرة "دراجتك .. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعاً للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أشهر أماكن بيع العجل في مصر...

بسكلتة

واحد من أشهر محلات بيع الدرجات في مصر، ويتميز بتوفير ماركات عالمية في مجال العجل، بالإضافة إلى توفر جميع اكسسوارات وكمليات مثل خوذة، كوع، ركب، زمزمية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى قطع غيار أصلية.

بالإضافة إلى أن المحل لديه قطع غيار مناسبة للدراجة في حالة حدوث تلف، كما أن سعر الدراجة يكون حسب طول الشخص، ويوجد للمحل فروع في عدة أفرع في مناطق متفرقة في عدة مناطق.

Euro Bike بالمعادي

"يورو بايك" متخصص في بيع الدراجات من أشهر العلامات الأوروبية مثل Berg وBerg Vortex وTrail Rock، كما يوجد أحجام مخصصة للأطفال.

ويوفر المحل اكسسوارات الدراجات وتبجأ الأسعار من 3000 جنيهًا.

Ain Bicycle بالمهندسين

يتخصص هذا المحل في تصنيع الدراجات حسب رغبة العميل، ويمكن تشكيل مماركات وألوان مختلفة، وهو متخصص في العلامات التجارية المحلية، ويوفر قطع الغيار الخاصة بها.

"أبو الجوخ" بعابدين

الوكيل المعنمد للعلامة التجارية الشهيرة تيبرو الأمريكية في الدراجات، والإكسسوارات، وقطع الغيار العالمية، كما أنه يقوم بتوزيع الأنواع المحلية والأوروبية.

Bike Shop بالمعادي

يقدم المحل تشكيلة واسعة من الماركات العالمية من الدراجات لمختلف أنواعها الرياضية، والتسلق، وغيرها.ويوفر المحل قطع غيار الدراجات الأصلية، بالإضافة إلى الإكسسوارات