من عمر 15 لـ35 عاما.. تفاصيل MS team لتأهيل الشباب لسوق العمل

تحرص وزارة الشباب والرياضة عن طريق منصة "طوّر وغير" على عرض عدد من الكورسات أونلاين لتطوير مهارات الشباب، لذا أطلقت برنامج MS team، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كل ما يخص ذلك البرنامج.

برنامج MS team من وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب مسارا تدريبيا واحدا في جميع مجالات سوق العمل، من خلال منصة طوّر وغير، والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع مايكروسوفت مصر.

وتشمل التدريبات التكنولوجية تحديدا لعام 2019 Microsoft Office، وهي الأساس لكثير من المهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وتمتد التدريبات لمدة 32 ساعة، لمدة 10 أيام لاكتساب مهارات التعامل مع (windows10 – word2019 – powerpoint2019 – excel2019 – access2019- Internet).

وبعد الانتهاء من فترة التدريب، يصبح الطالب محترفا في التعامل مع تلك البرامج، خاصة أنّ التدريب يتم مع أكبر المدربين المعتمدين من شركة مايكروسوفت.

ويحصل الطالب على شهادة إلكترونية معتمدة من الوزارة وشركة مايكروسوفت.

التدريبات مجانية.

يمكن لجميع الحصول على التدريبات للأفراد من عمر 15 وحتى 35 عاما.

التسجيل في برنامج MS team

يمكن التسجيل في البرنامج التدريبي MS team، من خلال الدخول على الرابط الرسمي من هنـــــــــا.

سيتطلب الأمر ادخال بعض البيانات مثل الاسم، رقم التليفون، البريد الالكتروني، المحافظة، الرقم القومي، ومواعيد المناسبة للتدريب.

بعد انتهاء الدورة التدريبية سيكون للطالب أولوية حضور سلسلة تدريبات سوق العمل في (البرمجة – المهارات الحياتية – والتسويق – وريادة الأعمال .. وغيرها من المجالات).