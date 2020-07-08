شاب من ذوي الهمم: ذهبت لتلقي العلاج في التشيك وأصبحت الموظف المثالي

تحدث عمرو عصام سليمان عن تكريمه لفوزه بلقب الموظف المثالي من أصحاب الهمم في التشيك.

وقال سليمان خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه تعرض لحادث سيارة عام 2005 وغيرت حياته بشكل كامل حيث كان يدرس هندسة "ميكاترونكس" وأصيب بـ11 كسر في جسده وقت ان كان عمره 18 عاما.

وأوضح سليمان أنه بدأ وقتها في رحلة العلاج الطبيعي لمدة عام كامل، لافتًا إلى أنه قرر استكمال العلاج الطبيعي في التشيك وسافر إليها صيف 2006 مصابًا بالشلل النصفي، لافتًا إلى أن الأطباء في التشيك نصحوه باستكمال حياته العملية والعلمية وعدم التوقف عند تلقي العلاج فقط وهو ما اعتبره النقطة الفارقة في حياته وبدأ بعدها تطوير حياته وتحقيق هدفه حتى حصل على جائزة أفضل موظف مثالي من ذوي الهمم في التشيك.