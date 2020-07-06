لها حضن أم.. فتاة من ذوي الهمم تسرد تفاصيل علاقتها برجاء الجداوي

مكالمة هاتفية تلقت خلالها "ندى"، دعوة لحضور فعاليات مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2018، كانت بداية علاقة مودة جمعتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي دون سابق معرفة من قبل.

لم تتخيل الفتاة العشرينية، أن تلتقي الفنانة القديرة يوما ما، ولكن القدر شاء أن يتعارفا بحديث جانبي لم تتجاوز مدته دقائق قليلة، لا تزال أثار كلماته الرقيقة محفورة في ذهن الفتاة حتى سمعت خبر وفاة الفنانة بالأمس ليعتصر قلبها حزنًا عليها ونعتها على صفحتها الشخصية باكية "رحلت الفنانة الطيبة.. أنا حزينة على فراقها".

بفستان أسود أنيق حضرت الفنانة الراحلة فعاليات المهرجان، لم تصدق "ندى"، التي ارتدت رداءًا باللون الأسود هي الآخرى، ما رأته بعينها فأسرعت نحوها لإلقاء السلام عليها لتجد سيدة رغم شهرتها الكبيرة ومقامها الفني، إلا أنها وحسب وصف الفتاة لـ"الوطن"، "شخصية متواضعة في حديثها راقية في تعاملها لا ينطق لسانها إلا بكلام محفز وداعم، شعرت خلالها وكأنها تعرفها من قبل".

الحديث الجانبي الذي دار بين الفنانة الراحلة والفتاة العشرينية، كان عفويا رغم كون الفتاة الصغيرة من ضعاف السمع، إلا أنها لم تجد حرجًا في تعاملها معها، حيث أخبرتها "الجداوي" خلال حوارهما برؤيتها للفيلم التسجيلي الذي يجسد حياة ندى ويحمل نفس اسمها، "قالتلي إنها فرحانة بقصة نجاحي لأنها شافت الفيلم وقت عرضه بحضور رئيس الجمهورية في مؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لتعبر الفتاة العشرينية عن سعادتها البالغة بكلمات الفنانة لها، "فرحتني جدا بكلامها عني".

ندى: حضنتني وشجعتني بكلامها حسيت إنها أم عظيمة

في نهاية الحديث الجانبي الذي دار بين "ندى"، والفنانة الراحلة على هامش فعاليات المهرجان، احتضنتها بشدة قبل أن تغادر مكان الجلوس وتذهب للتجول في أروقة مكان الحفل، وبحسب وصف ندى "لسه فاكرة حضنها ليا لحد دلوقتي حسيت أنها أم عظيمة".

أخبار المرض الأخيرة المتعلقة بالفنانة رجاء الجداوي، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية تابعتها "ندى" باهتمام وكانت تدعو لها بالشفاء، حتى استيقظت بالأمس على خبر وفاتها، "زعلت عليها أوي كل الناس كانت بتحبها وأنا اتعلقت بيها من وقت ما شوفتها الله يرحمها".