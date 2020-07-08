النحاتة سلمى زردق: فخورة أني نحت تمثال الشهيد أحمد منسي

حكت الفنانة التشكيلية سلمي زردق تفاصيل نحتها لتمثال الشهيد الراحل العقيد أحمد صابر منسي.

وقال زردق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن أهالي منيا القمح فكروا في تخليد ذكرى الشهيد أحمد منسي نظرًا لأن استشهاده هز الجميع "كل البلد كانت فخورة بيه وكلهم تشجعوا وأعلنوا عن تبرعهم لعمل تمثال للشهيد منسي".

وأوضحت زردق أن بعض رجال الأعمال تعهدوا بعمل تمثال للشهيد، مشيدة بتعاون كافة الجهات المحلية وزوجة الشهيد في خروج التمثال للنور "أنا نحاتة من أهل البلد ولما سمعت الموضوع فرحت جدا وكان فرح بالنسبة لي إسناد المهمة دي".

وشددت زردق على صعوبة عمل تمثال لمنسي يمثل بطولته وقوته ويليق بما قدمه للوطن، مشيرة إلى أن زوجة منسي أرسلت لهم بعض الصور لتنفيذ التمثال، لافتة إلى أنها تعاونت أيضًا مع صديقه محمد وديع.

وأكدت زردق أنها كانت تسعى لتجسيد قوة نظرته وقوة ذراعه وحمله للسلاح ووقفته وهيبته "كان له هيبة عظيمة وله حضور عالي جدا"، متابعة: "أكتر حاجة أنا فخورة إني عملتها التمثال ده".