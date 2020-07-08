"الأنفاق": ننفذ أول قطار كهربائي في مصر بتكلفة 32.6 مليار جنيه

كشف اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تواصل العمل على تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بنحو 32%، وجارى العمل على إنجاز جميع الأعمال، حتى يكون جاهزا للركاب، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي 32.6 مليار جنيه.

وقال والى، في تصريحات لـ"الوطن"، إن مشروع القطار الكهربائي سيساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا، موضحاً أن الوزارة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، والعمل أيضاً على تخفيف الضغط المرورى بالقاهرة الكبرى.

وأضاف رئيس القومية للأنفاق، أن مشروع القطار الكهربائي يقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية، بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كبارى، وكذلك 2 نفق للقطار الكهربائى، بالإضافة إلى إنشاء 4 كبارى للسيارات لخدمة المدن الجديدة، لافتاً إلى أنه سيجري مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول 14 كيلو مترًا، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة، ليصل إجمالي طول القطار الكهربائي إلى 84 كيلو مترًا، وعدد محطات 15 محطة.

وأشار، إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع جميع الإجراءات الأحترازية لمواجهة كورونا، مؤكداً أن انتشار الفيروس لم يؤثر على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.