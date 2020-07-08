استشاري المناعة عن انخفاض الإصابات: مفيش اطمئنان.. كورونا لسه موجود

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية العلاجية، إنه لا داعي للاطمئنان بانخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكرت أن الفيروس ما زال موجودا ولم يختفِ، كما أن انخفاض الإصابات في الوقت الحالي مع فتح الأنشطة يُعد أمرا مبشرا، فالفيروس أصبح ضعيفا في الانتشار ولكنه ما زال موجودا.

وأضافت "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن انخفاض أعداد الإصابات يجب أن يكون تشجيعا للمواطنين باستمرارهم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم التخلي عن الحذر، موضحة أن الشعب المصري أصبح يتأقلم حاليا مع الإجراءات الاحترازية سواء ارتداء الكمامات في الشوارع أو غيرها.

وتابعت: "الناس بقت تلبس الكمامات صح وتلتزم بالتباعد الاجتماعي، أهم حاجة الماسك ولبسه صح، لو حبينا نقلعه بلاش من الوش، لازم يكون من الجانبين ومحدش يحط إيده على وجهه بعدها، لازم نهتم بنظافة أيدينا، لازم يبقى معانا صابونة على الأقل على طول مش هنقول إسبراي ولا حاجات مكلفة"، محذرة في الوقت ذاته من دخول المواطنين على أبنائهم وتقبيلهم أثناء قدومهم من الخارج.

وواصلت: "أرجوكم بلاش سلام بالأيد، مطلوب الحذر للأطفال يكونوا مرتدين ملابس قطنية والتأكد من قص ظوافرهم وإيدهم نظيفة ويبقوا تحت عنينا، المقرمشات والمياه الغازية اللحوم المصنعة والعصائر الجاهزة ننصح كل الأمهات تبعد عنها الفترة دي".