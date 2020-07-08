قبل مؤتمر المجلس العالمي للسياحة.. إجراءات يجب اتباعها في ظل كورونا

يعقد المجلس العالمي للسفر والسياحة، مؤتمر موسع مع كبار العلماء وخبراء الصحة في العالم 23 يوليو الجاري، لبحث أحدث الأفكار وأفضل الممارسات للعيش مع فيروس كورونا المستجد، بما يضمن عودة العمل بالسياحة وحرية التنقل.

ومن المقرر أن تٌعقد القمة السياحية الصحية افتراضيا وتناقش "الوضع الطبيعي الجديد"، بحضور قادة السياحة العالمية، وأعضاء المجلس العالمي من القطاع الخاص السياحي، والوكالات الحكومية، والشركات التجارية والخاصة، كما سيتم تبادل أحدث الأدلة العلمية والطبية التي يمكن استخدامها لطرح الحلول العملية والقابلة للتكيف وللتخفيف من أثار الفيروس التاجي.

ما الخطوات الواجب اتباعها في ظل عودة السياحة الخارجية بالتدريج

إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة، أكد أن أول خطوة أساسية يجب مراعاتها مع عودة استقبال السياحة الخارجية، هو عدم السماح لأي سائح مصاب بفيروس كورونا أو مشتبه في إصابته دخول البلاد، على أن يحمل السائح شهادة صحية أو إقرارًا يثبت عدم إصابته.

وأضاف موسى في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يجب الحرص على قياس درجة حرارة السائحين قبل دخولهم البلاد، مع التنبيه على المرشدين السياحيين، أنه في حال ارتفاع حرارة أحد أفراد الفوج السياحي، يجب إبلاغ الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولتجنب اختلاطه بآخرين.

ولفت موسى، إلى ضرورة المراقبة والتشديد على التزام السائحين بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الوقائية، كالتعقيم المستمر والتباعد الاجتماعي كي لا يصاب بالعدوى في مصر،"عشان نطمن إن اللي جاي سليم، يرجع سليم، محدش يقول تعبت في مصر"، حسب تعبيره.

وأوضح الخبير السياحي، أنه من الضروري مراعاة التباعد بين الأشخاص في الجولات السياحية، والاستمرار في التعقيم والتطهير المستمر للوقاية من العدوى بالفيروس.