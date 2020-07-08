إنقاذ طفلين من الموت غرقا في نيل سوهاج

أنقذت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج، طفلين سقطا في نهر النيل أثناء لهوهما بجوار كوبري أخميم دائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفلين بنهر النيل بجوار كوبري أخميم دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وبالفحص تبيّن أنّه أثناء لهو زياد عماد (10 أعوام) تلميذ، وزياد مصطفى (10 أعوام)، تلميذ، يقيمان بناحية العزبة والعرب دائرة مركز أخميم، على حافة نهر النيل بجوار كوبري أخميم دائرة القسم، انزلقت قدميهما وسقطا في النهر.

وسلّمت قوات الإنقاذ النهري، الطفلين لذويهما، وبسؤال والد الأول "عماد. ا" (41 عاما) موظف، ووالد الثاني "مصطفى. ر. ا" (40 عاما)، سائق ويقيمان بذات الناحية لم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.