السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020/2021

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 54 لسنة 2020 الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020/2021، وهو العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020/2021 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل 8036.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6831.7 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 3.5.

ونشرت الجريدة الرسمية القانون للاطلاع على مواده وبنوده اضغط هنــــــــــــا.