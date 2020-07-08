مراكز شباب سيناء تستعد لعودة النشاط الرياضي بخطة مواجهة كورونا

تستعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء لعودة النشاط الرياضي إلى الأندية ومراكز الشباب.

وترأس كليب راشد وكيل المديرية وفدًا من المديرية لزيارة قريتي نخل والحسنة بوسط سيناء، والتقى رؤساء المدن ومسؤولي الأندية والمراكز.

وقال "راشد"، إن الزيارة تهدف إلى الوقوف على مدى صلاحية الملاعب والأندية ومراكز الشباب، مع وضع جميع التدابير الصحية، ومراعاة نسبة الإشغال التي حددتها وزارة الشباب والرياضة.

من جهته، قال إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم توزيع كمية من الكمامات على المراكز والأندية، تمهيدًا لتوزيعها على جميع المشتركين، مشيرًا إلى رش وتعقيم هذه الأماكن بشكل دوري.

ويواصل أكثر من 50 شابًا وفتاة تابعين لمديرية الشباب والرياضة العمل على تعقيم المراكز الرياضية والمنشآت، والمساعدة في توعية الأسر بشاطئ بحر العريش والحدائق وأماكن التجمعات الأسرية داخل وخارج مدينتي العريش وبئر العبد.