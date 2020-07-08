"تطوير التعليم" يعلن تفاصيل اختبارات القدرات بالمجمعات التكنولوجية

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن مخطط استكمال إجراءات الالتحاق بالمجمعات التكنولوجية للعام الدراسي 2020 - 2021.

قال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن سداد رسوم اختبار القدرات والتي تقدر بخمسين جنيها فقط بالمجمع الذي سجل الطالب رغبته في الالتحاق به، يبدأ اعتبارا من السبت الموافق 4 يوليو الجاري وحتى الخميس 16 يوليو 2020، يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ما عدا يوم الجمعة.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، اليوم، أن الدفع يتم الكترونيا من خلال ماكينة الدفع الالكترونية الموجودة بالمجمع ولا يوجد أي تحصيل نقدي إطلاقا تحت أي مسمى.

وأوضح الحيوي أن اختبارات القدرات ستبدأ اعتبارا من السبت الموافق 18 يوليو الجاري، في الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعة واحدة، بناءً على المواعيد التي سيتم الإعلان عنها، وعلى كل طالب الاحتفاظ بالرقم الكودي الموجود بكشف الأسماء المعلن عنه من قبل المجمع الذي تقدم للالتحاق به.

وأشار إلى أن الاختبار عبارة عن 50 سؤالا في صورة اختيار من متعدد، والأسئلة ستكون في اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وبعض أسئلة الحاسب الآلي، وعلى الطالب أن يحضر معه قلم رصاص وممحاة وآله حاسبة، لتظليل الإجابة التي يختارها ولن يسمح له باستخدام أية أدوات من الآخرين.

وشدد الحيوي أن الطالب عليه الالتزام بكل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية أثناء تواجده، وسيتم توزيع كمامات على الطلبة خلال دخولهم إلى المجمع، ولن يسمح بدخول أولياء الأمور إلى المجمع حفاظا على التباعد الاجتماعي، وحرصا على سلامة الطلاب.

واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأنه سيتم إعلان النتائج في الأسبوع التالي لاختبار القدرات، ويتم ترتيب درجات الطلاب من الأعلى إلى الأقل حتى يتم استيفاء العدد المطلوب للمجمع، وعقب ذلك يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب الذين تم قبولهم بعد اجتياز اختبار القدرات للتأكد من سلامتهم الصحية وملائمتها لطبيعة الدراسة والتدريب، ولا يعتبر الطالب مقبولا بشكل نهائي إلا بعد إخطاره رسميا من المجمع، وسيتم إعطاء الطلبة المقبولين بمجمعي الفيوم وأبو غالب دورة تأهيلية في اللغة الإيطالية مقابل رسوم يتم إعلانها وتنسيق مواعيدها من قبل المجمع.