مارتن سكورسيزي يحضر لوثائقي عن سيرة "ديفيد يوهانسن"

بدأ المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي، الإعداد لفيلم وثائقي عن السيرة الذاتية للمغني وكاتب الأغاني ديفيد يوهانسن، بحسب موقع Variety.

ويرصد الفيلم وصول يوهانسن إلى نيويورك في أواخر الستينيات، مع بداية مسيرته الموسيقية في السبعينيات ومشاركته لفريق الروك New York Dolls.

وقال سكورسيزي: "عرفت ديفيد يوهانسن منذ سنوات طويلة، وتجسد موسيقى ديفيد الطاقة والإثارة في مدينة نيويورك، وعلى مر السنين تعرفت على عمق إلهاماته الموسيقية".

وأضاف سكورسيزي: "بعد مشاهدة أحد عروضه العام الماضي، أدركت أنّه كان عليّ تصويره لأنه كان من الرائع رؤية تطور حياته وموهبته الموسيقية".

وكان آخر أفلام مارتن سكورسيزي، الرجل الأيرلندي، الذي عرض على منصة نتفلكس، وترشح لـ10 جوائز أوسكار، لكن لم يحصد أي منها، وشارك في بطولته روبرت دي نيرو، آل باتشينو وجوي بيشي.

وترك سكورسيزي علامات باتت من كلاسيكيات السينما، وقدم مجموعة أفلام مميزة بطولة النجم روبرت دي نيرو، منها Taxi driver عام 1976، raging bull، عام 1980، وgoodfella 1990، وcape fear. 1991، وكازينو 1995، كما شارك معه في أفلامه أساطير التجسيد على الشاشة، مثل دانيال داي لويس، فى the age of innocence عام 1993، وعصابات نيويورك عام 2002، إضافة للنجوم جوي بيشي، ليوناردو دي كابريو وجاك نيكلسون وغيرهم.

ومن المقرر أن يخرج سكورسيزي فيلم Killers of the Flower Moon، بطولة النجم روبرت دي نيرو، وليونارد دي كابريو، والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث.

ويعتبر "سكورسيزي" أكثر مخرج حي رشح لجائزة "أوسكار"، بـ9 ترشيحات كمخرج، كما ترشح لها 7 مرات، لكن في فئات أخرى كأفضل سيناريو، وأفضل فيلم، وفاز بها مرة واحدة عن إخراجه فيلم The departed، عام 2006.