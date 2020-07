في يوم ميلادها.. محطات فنية لمارجوت روبي: انطلقت مع مارتن سكورسيزي

طرح فيلم The Wolf of Wall Street يوم 25 ديسمبر 2013، الذي شاركت فيه الممثلة مارجوت روبي مع النجم ليوناردو دي كابريو، جونا هيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي.

كان الفيلم انطلاقة حقيقية لها في عالم السينما، رغم تقديمها بعض من الأعمال قبله، إلا أنّ اختيار سكورسيزي لها في فيلمه الشهير، كان نقلة كبيرة في مشوارها مع السينما.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وتخطت أرباحه حاجز 392 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDB 8.2 من 10، وترشح لـ5 جوائز أوسكار.

ولدت مارجوت روبي في 2 يوليو 1990 بأستراليا، قبل The Wolf of Wall Street شاركت في 8 أعمال، أولها مسلسل City Homicide عام 2008.

من أشهر أفلام مارجوت روبي، Focus أمام النجم ويل سميث عام 2015، و I, Tonya عام 2017، و Mary Queen of Scots عام 2018.

وفي عام 2019، شاركت "روبي" في 4 أعمال، وهي ذات مرة في هوليود مع المخرج كوينتين تارانتينو ومع النجم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو. وأيضا أفلام Bombshell، وDreamland، إضافة إلى مسلسل Dollface.

ترشحت مارجوت روبي لجائزتي أوسكار الأولى عام 2018 عن دورها الرئيسي في فيلم I, Tonya، والثانية عام 2020 عن دورها المساعد في فيلم Bombshell، وترشحت أيضا لجائزتي جولدن جلوب، و5 جوائز بافتا.

وعرض لمارجوت العام الحالي فيلم Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn، وهو من إخراج كاثي يان، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه بالسينما وتصدّر البوكس أوفيس عدة أسابيع.

وجرى الإعلان عن مشاركة مارجوت في عدد من الأعمال التي يتم التحضير لها، بينها فيلم The Suicide Squad ، وUntitled David O. Russell Project، وRuin، Marian، وGotham City Sirens، وBarbie.

وتم الإعلان عن مشاركة مارجوت روبي، بطولة نسخة جديدة ومختلفة من فيلم "قراصنة الكاريبي"، سيناريو الكاتبة كريستينا هودسون، فيما لم يتمّ اختيار عنوان للفيلم بعد.