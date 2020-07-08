السلطات الكويتية تحقق في طعن مصري بالكويت: شروع في قتل

بدأ رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بدولة الكويت، التحقيق في ملابسات تعرض وافد مصري للطعن في منطقة الفحيحيل، وفق صحيفة الراي الكويتية.

وقال مصدر أمني كويتي، وفق ما نقلت الصحيفة، إن رجال الأمن وفنيي الطوارئ الطبية، توجهوا إلى منطقة الفحيحيل، بعد ورود بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية عن طعن الوافد المصري، وتم نقله إلى المستوصف، وبمعاينته تقرر إحالته إلى مستشفى العدان.

وتابع المصدر أن حالة المطعون (26 عاماً) لم تسمح بأخذ أقواله، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل أحيلت إلى المباحث للتحري، والوقوف على تفاصيل الواقعة.

ومن جهة أخرى قد كشفت مصادر، أمس، لصحيفة "الراي" الكويتية تفاصيل واقعتي دهس وافدين مصريين في منطقتي الوفرة والسالمية بالكويت، والتي انتهت بوفاة الأول، وتعرض الآخر لإصابات متفرقة في جسده نُقل على أثرها إلى المستشفى، بعدما سرق الداهس سيارته، و يتحرى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الواقعتين.

الحادثة الأولى، وبحسب ما نقله مصدر أمني لـ«الراي»، حصلت في منطقة الوفرة، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض خارج سور إحدى المزارع التي يعمل بها، فانتقل إلى المكان رجال الأمن والطوارئ الطبية، ولدى وصولهم عثروا عليه جثة هامدة، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، للمعاينة ونقل الجثمان إلى الطب الشرعي.

وتابع المصدر أنه «بالاستعلام عن المتوفي، اتضح أنه من الجنسية المصرية، ومن مواليد 1985، كما دلت المعاينة الأولية على أنه تعرّض للدهس، بسبب وجود آثار لإطارات في المكان، وتم رفع الجثة عن أمر المحقق وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وتسجيل قضية دهس ووفاة.

كما شهدت الأيام الماضية أيضا وفاة مواطن مصري بعد تعرضه للقتل أثناء محاولته الدفاع عن مكان عمله بالكويت فيما عرف بلقب "شهيد الشهامة المصرية"