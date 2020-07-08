تطهير خزانات مياه الشرب بمستشفيات العزل بسوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تطهير أكثر من 50 خزانًا بمستشفيات العزل ومطار سوهاج الدولي وعيادات التأمين الصحى ومديرية أمن سوهاج، وذلك لضمان وصول المياه النظيفة للمواطنين.

وأكد اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه أثناء عملية تطهير الخزانات، لحماية العاملين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس مياه سوهاج تطهير خزانين بمستشفى القلب والجهاز الهضمي سعة 100 متر مكعب، وخزانين سعة 120 مترًا مكعبًا بمركز الأورام، و6 خزانات سعة 50 متر مكعب بمستشفى الهلال، وخزان بمستشفى سوهاج الجامعي سعه 500 متر مكعب، وخزان بمبنى الحالات الحرجة سعه 60 مترًا مكعبًا، و8 خزانات بالمبنى المطور بمستشفى سوهاج الجامعة.