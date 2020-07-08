محافظ أسيوط يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بالديوان العام

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة دخول العاملين والمواطنين للديوان العام عبر ممرات التعقيم الذاتي.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، لبوابة التعقيم الإلكتروني التي جرى تركيبها بديوان عام المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال محافظ أسيوط، إنه يجري تعقيم المترددين على الديوان العام سواء من العامليين أو المواطنين من خلال هذه البوابة، وذلك بعد قياس درجة الحرارة من خلال الكواشف المتوفرة على البوابات، مشددًا على عدم السماح لأي مواطن أو موظف الدخول إلى الديوان العام بدون كمامة.

كما استكمل المحافظ مروره اليومي على إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل، والتأكد من الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة العاملين والموظفين والمترددين على الديوان العام.