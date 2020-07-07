محافظ أسيوط يجازي عاملين بالديوان عام لعدم ارتدائهم الكمامة

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجازاة بعض العاملين بديوان عام المحافظة لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية أثناء العمل، كما قرر إحالة بعض الموظفين للتحقيق لتأخرهم عن مواعيد العمل المقررة.

جاء ذلك خلال مروره على إدارات الديوان العام لليوم الثاني على التوالي ضمن جولاته لمتابعة سير العمل، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة العاملين والموظفين والمترددين على الديوان العام، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.

وتفقد المحافظ إدارات ومكاتب الديوان العام، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذًا للقرارات الوزارية.

ووجه الموظفين بارتداء الكمامة الواقية مع مراعاة التباعد والمسافات البينية حفاظًا على سلامتهم، وضرورة الوعي والالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية، مشددًا على مسؤولي الشؤون الإدارية وإدارة الأمن بعدم السماح لأي مواطن أو موظف الدخول إلى الديوان العام دون كمامة وإجراء كشف حراري عليهم باستخدام كواشف الحرارة المتوفرة على بوابات الديوان واستمرار إجراءات التطهير والتعقيم للمكاتب والإدارات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس المستجد، بداية من تطهير ورش وتعقيم الشوارع والميادين والمنشأت الخدمية والمصالح الحكومية وغير الحكومية.

كما جرى توفير الدعم للأحياء والمراكز لتكثيف أعمال النظافة والتطهير للحد من انتشار الفيروس المستجد، واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة آخر المستجدات، بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين، في إطار الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة وتشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كوفيد -19".