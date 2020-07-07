محافظ أسيوط يتابع أعمال كوبري منقباد العلوي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الجارية لإنشاء كوبري منقباد العلوي بطريق أسيوط - القاهرة الزراعي، والذي يمر أعلى ترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد.

واستمع محافظ أسيوط لشرح تفصيلي من المهندس المسؤول عن نسب تنفيذ المشروع، والخطوات التي وصل إليها من دق للأعمدة، وبدء تنفيذ القواعد على جانبي الترعة الإبراهيمية، تمهيدًا لبدء أعمال صب الخرسانة، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع مراعاة على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن كوبري منقباد العلوي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة، خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة، لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري، ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية، والتي تحدث على مدار اليوم.

وأكد المحافظ تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ.