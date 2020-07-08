أحمد مراد ينشر صورا من تحضيرات "كيرة والجن"

نشر الكاتب والسيناريست أحمد مراد، صور التحضيرات الأولى "بروفة ترابيزة" لفيلم "كيرة والجن"، وظهر بها نجوم الفيلم، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك، وسيد رجب والمخرج مروان حامد.

واستأنف صناع فيلم كيرة والجن 1919، تصوير الأحداث الشهر الماضي، بعد أن توقفت مؤخرا بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه في فترة 1919.

وقال المخرج مروان حامد، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنّ فيلمه الجديد كيرة والجن، بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، يعكس نضال الشعب المصري ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، باستعراض قصص حقيقية تبرز تضحيات المصريين في هذه الحقبة الزمنية، التي لم تتعرض لها السينما بشكل كبير.