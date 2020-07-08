سؤال برلماني حول موعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة

توجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن موعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في محافظات مصر.

وأشار أبو طالب إلى أنه لا تخلو محافظة من محافظات مصر إلا وكان بها مشروعات صرف صحي متوقفة منذ زمن، تغيرت الحكومات على مدار عشرات السنوات، وكل حكومة تتولى زمام الأمور، تكون أولى تصريحاتها، وضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظات، ثم تذهب الحكومة وتذهب معها خططها وتصريحاتها، وتزداد أزمة الصرف الصحي تفاقمًا، والمواطنين معاناةً.

وأوضح، أن هناك أكثر من 22 منطقة داخل محافظة القاهرة محرومة من خدمة الصرف الصحي، وتم إدراج بعضهم في خطة التنفيذ، وتم توفير الاعتماد المالي اللازم لها، وعندما نسأل عن سبب التأخير، نجد كل وزارة تلقي اللوم على الوزارات الأخرى حول تأخر توفير الاعتماد المالي اللازم، فضلًا عن تقاعس الشركات المعنية بالتنفيذ وتماطلها.

ولفت إلى أن وعود الحكومة بشأن مشروعات الصرف الصحي ليس لها ترجمة على أرض الواقع، وهو ما يتطلب وقفة برلمانية لحسم هذا الأمر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.