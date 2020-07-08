موعد مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم الأربعاء 8-7-2020 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "الكامب نو" مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو، مباراة برشلونة وإسبانيول، ضمن منافسات الدوري الأسباني، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد إسبانيول في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول

وتُذاع مباراة برشلونة وإسبانيول، على قنوات "بي إن سبورتس" بتعليق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقاط 73، أما إسبانيول يحتل المركز الـ20 برصيد نقاط 24.