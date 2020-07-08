بدء الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء الكشف الطبي للراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الخميس 16 يوليو الجاري.

وقال "مكي"، إن الكشف الطبي يبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك في 4 مستشفيات، هي المنصورة الدولي، وطلخا المركزي، ودكرنس العام، وميت غمر المركزي.

وأضاف أن الراغب في توقيع الكشف الطبي، عليه إحضار دوسيه أبيض ورقي، وصورة بطاقة رقم قومي سارية، و6 صور شخصية، وفيزا لدفع الرسوم المقررة.

وشدد على قيام إدارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع المعاملة الحسنة للمرشحين، على أن تكون الأماكن المخصصة للكشف الطبي لها مسارات خاصة، وبعيدة عن أماكن العزل بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الكشف النفسي سيكون بمستشفى المنصورة الدولي.