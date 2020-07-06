بالأسماء.. 92 مستشفى ومعمل لتوقيع الكشف الطبي لمرشحي "الشيوخ"

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم بالتنسيق مع وزارة الصحة، تيسيرا على السادة راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 السماح لهم اعتبارا من اليوم، التوجه لأي من المستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لاداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات حتى يتسنى لهم استيفاء أوراق الترشح في المواعيد المحددة.

وحددت الهيئة في قرارها أسماء المستشفيات ومعامل التحاليل بالمحافظات وعددها 92 مستشفى ومعمل بواقع 80 مستشفى بجميع المحافظات، والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة إلى جانب 12 معمل بالمحافظات، وهي مستشفيات دار السلام، الشيخ زايد آل نهيان، معهد ناصر، دار الشفاء، المنيرة العام، منشية البكرى العام، وشبرا العام بالقاهرة، والقباري العام، شرق المدينة، رأس التين العام، الجمهورية العام، والعامرية العام بالإسكندرية، وبورسعيد العام، والزهور العام ببورسعيد، والتأمين الصحي والسويس العام بالسويس، والإسماعيلية العام والقنطرة شرق بالاسماعيلية، ودمياط التخصصي، كفر سعد، ودمياط العام بدمياط، والمنصورة الدولي، دكرنس المركزي، طلخا المركزي، وميت غمر بالدقهلية.

كما ضمت قائمة المستشفيات الأحرار العام، الزقازيق العام، القنايات، وصدر الزقازيق، بالشرقية، وناصر العام، بنها التعليمي، القناطر الخيرية، وطوخ المركزي بالقليوبية، وكفر الشيخ العام، دسوق العام، وسيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، والمنشاوي العام، المحلة العام، كفر الزيات العام، زفتى العام، وقطور المركزي بالغربية.

وضمت القائمة أيضا مستشفيات شبين الكوم التعليمي، الباجور، وبركة السبع بالمنوفية، ودمنهور التعليمي، كفر الدوار العام، وايتاي البارود بالبحيرة، والهرم، الشيخ زايد التخصصي، بولاق الدكرور، إمبابة العام، أم المصريين، والعجوزة بالجيزة، والفيوم العام، والمجلس الطبي العام بالفيوم، وبني سويف العام، وناصر المركزي ببني سويف، والمنيا العام ومغاغة بالمنيا، والإيمان العام والمجلس الطبي العام بأسيوط.

كما تضم المستشفيات أيضا سوهاج العام وسوهاج التعليمي ومعهد القلب، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بسوهاج، وقنا التخصصي، وقنا العام بمحافظة قنا، والتامين الصحي بأسوان، ومطروح العام، والعلمين بمطروح، والخارجة العام، والداخلة بالوادي الجديد، والغردقة العام، ورأس غارب بالبحر الأحمر، والعريش العام، ورفح بشمال سيناء، وشرم الشيخ الدولي، والطور العام بجنوب سيناء، والاقصر الدولي وأرمنت بالأقصر.

ونص القرار على أن يتم إجراء تحليل المخدرات بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، كما يتم عملها أيضا بالمعامل الفرعية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة بمحافظات " الدقهلية، دمياط، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، بني سويف، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر، وجنوب سيناء".

وأكدت الهيئة الوطنية في قرارها أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة لاحد المترشحين يتم إعادة تحليل العينة بالمعامل المركزية الرئيسية.