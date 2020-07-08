يسرا ونجلاء بدر تهنئان شيرين رضا بعيد ميلادها (صور)

حرصت الفنانتان يسرا ونجلاء بدر على تهنئة الفنانة شيرين رضا بعيد ميلادها.

ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" صورة تجمعها بالفنانة شيرين رضا معلقة: "أنا والقمر".

كما حرصت الفنانة يسرا على تهنئة الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، ونشرت صورتين تجمعهما واحدة من الماضي وأخرى في الوقت الحالي، معلقة: "عيد ميلاد سعيد لامرأة رائعة، وأكثر الناس تفاؤلا وصاحبة أكبر قلب وابتسامة ساحرة، عيد ميلاد سعيد يا شيكا الجميلة.. أحبك".

وتشارك شيرين رضا، كضيفة شرف في فيلم "الغسالة"، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، ‏وإنتاج "سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية"، ويشارك ‏في بطولته، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي‎.‎‏