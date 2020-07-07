تامر حبيب يتغزل في شيرين رضا: كل سنة وأنتي أحلى حاجة في حياتي

هنأ السيناريست تامر حبيب، الفنانة شيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها الـ52، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر تامر حبيب، صورة تجمعه بالفنانة شيرين رضا، معلقا عليها: "كل سنة وأنتي أحلى حاجة في حياتي يا أحلى من كل عرايس البحر والبر والجو".
وتشارك شيرين رضا كضيفة شرف في فيلم "الغسالة"، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج "سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية"، ويشارك في بطولته، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.