بإجراءات احترازية.. انطلاق امتحانات جامعة طنطا بـ5 كليات

انطلقت، اليوم، امتحانات الفرق النهائية في 5 كليات بجامعة طنطا، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، سير الامتحانات في الكليات التي بدأت امتحانات طلابها اليوم، واطمئن على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتوفير وسائل الحماية والتعقيم والمستلزمات، وكذلك التباعد الاجتماعي المطلوب لحماية الطلاب.

وانطلقت الامتحانات اليوم داخل كليات الآداب، والتربية الرياضية، والأسنان، والتمريض، والهندسة، وسط تشديدات وتعليمات بعدم السماح بدخول أي طالب أو طالبة دون ارتداء الكمامة، وخضوعهم للكشف الحراري.