تضامن الغربية: رخصنا 1500 حضانة للعمل وتشكيل لجان لمتابعتها

أعلنت أمانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الحضانات المرخصة على مستوى مراكز ومدن المحافظة يبلغ 1500 حضانة، وإجمالي الحضانات غير المرخصة يبلغ 790 حضانة، وأنه جار تطوير 51 حضانة مرخصة تقدم أصحابها لإعادة التشغيل بعد التعهد بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، في بيان صحفي اليوم، أنه تم تشكيل لجان من الرقابة والمتابعة بالمديرية، بالاشتراك مع الإدارة المختصة بمجال الأسرة والطفولة وفرق التدخل السريع بالمديرية، لمتابعة الحضانات الراغبة فى إعادة التشغيل من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة لإعادة تشغيل الحضانات من منتصف الشهر الجارى.