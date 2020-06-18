25 يونيو.. بدء مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، إخطار المرشحين لرئاسة الجامعة للحضور بمقر وزارة التعليم العالي بالقاهرة يوم 25 يونيو الجاري، لمقابلة لجنة الاختيارات المبدئية بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، والتي ستنعقد برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.

وتقدم 11 أستاذ دكتور من أعضاء هيئة تدريس جامعة طنطا، للترشح لرئاسة الجامعة، وهم الدكتور أحمد شكل أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود زكي عميد كلية الهندسة بالجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وتستحوذ كلية طب طنطا على النصيب الأكبر من المتقدمين لشغل المنصب، بـ 8 مرشحين من أصل 11.