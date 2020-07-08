وزيرة الثقافة تتابع تصفيات المرحلة قبل النهائية لمسابقة الصوت الذهبي

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المرحلة قبل النهائية من تصفيات الدورة الخامسة لمسابقة الصوت الذهبي التي أسسها المطرب القدير الراحل محسن فاروق وينظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب واقيمت بقاعة سينما مركز الهناجر للفنون وسط إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

قالت عبد الدايم إن مسابقة الصوت الذهبى تهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية في كافة ربوع الوطن واستثمار طاقات الشباب واكتشاف قدراتهم الفنية لخلق جيل جديد من المبدعين القادرين على إستعادة أمجاد الطرب واستكمال مسيرة عمالقة هذا الفن ، وأشادت بالمتسابقين الذين أكدوا خصوبة التربة الإبداعية فى مصر وثراء مناخها الفنى ، مؤكدة أن التصفيات شهدت مشاركات متعددة لمجموعة من الواعدين من مختلف المحافظات مما يجسد السعى المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية بإعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة .

وقال الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية إن لجنة تحكيم الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبى يرأسها الدكتور مصطفى محمد رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار والمشرف على بيت الغناء العربي وتضم فى عضويتها مجموعة من أكبر المتخصصين هم الدكتورة إيمان مصطفي أستاذ قسم الغناء بالكونسرفتوار والمدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة ، الدكتور مدحت عبد السميع الأستاذ بمعهد الموسيقي العربية والمطرب الدكتور أحمد إبراهيم .

من جانبه قال الدكتور مصطفى محمد رئيس لجنة التحكيم إن هذه الدورة تقدم للمشاركة بها 122 متسابقا من 11 محافظة هى القاهرة ، الجيزة، شمال سيناء ، أسيوط ، المنيا ، الأقصر ، المنوفية ، دمياط ، الغربية ، البحيرة ، القليوبية ، مشيرا أن المرحلة الأولى منها أقيمت في أواخر فبراير الماضي، والمرحلة الثانية تم عقدها أون لاين .