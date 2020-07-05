وزيرة الثقافة تنعى رجاء الجداوي: خلقت بحسها الراقي شكلا مميزا لأدوارها

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي غيبها الموت صباح اليوم الأحد الموافق 5 يونيو عن عمر يناهز 82 عامًا، إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان صادّر اليوم، إنَّ الراحلة تعد إحدى نجمات الزمن الجميل ونموذجًا للفن الجاد، مبينة أنَّها نجحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز للأدوار التي لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد، مؤكّدة أنَّ أعمالها ستبقى علامات خالدة في ذاكرة الإبداع.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة تحية كاريوكا، تلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، بدأت حياتها العملية في إحدى الشركات الإعلانية بقسم الترجمة، وتمّ اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958، وأصبحت أشهر عارضة أزياء مصرية، وعرفت طريقها إلى الفن وتنقلت بين السينما والمسرح.

في بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت الراحلة من لاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، شاركت في الكثير من الأعمال الفنية الناجحة إلى جانب عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية الشهيرة.