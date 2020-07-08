يوسف زيدان: وزارة البيئة تصدق وعدها في العناية بشواطئ الإسكندرية

قال الدكتور يوسف زيدان، إن وزارة البيئة تستجيب لما ناشد به خلال الأيام الماضية في العناية بشواطئ الإسكندرية، وفي القضاء على مظاهر تلوث شواطئ الإسكندرية وتطهيرها من القمامة.

ونشر "زيدان" اليوم، صورا جديدا للشواطئ على حسابه الخاص على موقع فيسبوك وعلق عليها: "يبدو أن وزارة البيئة سوف تُصدق وعدها بالعناية ببحرنا ونقائه، فها هو الآن (فجر اليوم الثالث من الوعد المُشار إليه في البوست السابق) وقد خلا جوفه من تلويث زيت المفسدين الفاسد، وتطهّرت صفحته من القمامة ومخلّفات المخلّفات.. يا مُسهّل".

وكان زيدان قد نشر منشورين في هذا الشأن، دون في الأول: "صباح اليوم بعد رفع حظر تجوال البشر والبقر، المزيدُ من الزيت الفاسد ضُخَّ أمام شواطئ بحرنا، والمزيدُ من الزبالة يطفو على صفحته، يزعمون والعهدة على الزاعمين، أن ببلادنا وزارة للبيئة".

ونشر المنشور الثاني في اليوم التالي: "اتصل بي ظهر اليوم (ممثل وزارة البيئة)، هكذا عرّف نفسه، وسألني عن بعض تفاصيل ما نشرته على صفحتكم هذه، من تلويث متعمّد لشواطئ الإسكندرية بالزيوت الفاسدة والقمامة، ووعدني بأنهم سيبدأون من اليوم العمل للقضاء على هذه الظاهرة الفاضحة، يا مُسهّل".