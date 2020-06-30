شاب تركي يحاول الانتحار من الدور السابع بمحكمة في إسطنبول بسبب غلاء الأسعار

حاول شاب تركي الانتحار أثناء تواجده في محكمة "تشاغلايان" في إسطنبول، بسبب ضيق المعيشة.

ووفقًا للخبر الذي نشرته جريدة "تالا 1"، أراد شاب إلقاء نفسه من الدور السابع في محكمة "تشاغلايان" في أسطنبول، فأغلقت الشرطة الدور بأكمله، وأقنعت المواطن بعدم إلقاء نفسه، حسبما نقله موقع "تركيا الآن".

وتراجع الشاب الذي كان يشكو غلاء الأسعار عن قراره، بعدما أقنعته الشرطة، وأمرت الجميع بعدم الاقتراب منه.

يذكر أن تركيا تشهد انهيارًا اقتصاديا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وازدادت معدلات البطالة والفقر والجوع، بالإضافة إلى موجة غلاء الأسعار التي تشهدها تركيا هذه الأيام.