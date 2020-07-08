"الدرديري" رئيسا للمدن الجامعية بالأزهر بدرجة وكيل وزارة

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف اللواء أيمن أحمد الدرديري عبدالقادر مدير عام الأمن بالجامعة بتسير أعمال رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بدرجة "وكيل وزارة" بجانب عمله.

وقال الجامعة، في بيان لها: "التحق الدرديري بكلية الشرطة وتخرج فيها في عام 1984 م ثم التحق بالعمل في العديد من الإدارات بوزارة الداخلية، والتي تضمنت العمل في الأمن المركزي، ثم الحراسات الخاصة، ثم التحق بالعمل في الحرس الجامعي بجامعة الأزهر، وظل به عدة سنوات، ثم أصبح بعد ذلك مأمورا لقسم شرطة قصر النيل، ثم رقي بعد ذلك لرتبة لواء، وأصبح مساعدا لمدير أمن القاهرة، ثم بعد ذلك عاد إلى جامعة الأزهر ليصبح مديرا عاما للأمن الإداري بالجامعة في شهر أغسطس عام 2018 وحتى الآن".