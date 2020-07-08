نائب "عمال مصر": قيادات عمالية وقفت أمام الأخونة بعد 25 يناير

قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إنه لو لم يكن هناك دور للنقابات العمالية بعد 25 يناير 2011 ما كانت صمدت حتى الآن، وما كان جاء وزيرا منها، معلقًا: "في رجال بالنقابات العمالية في مصر وقفوا لمحاولات الأخونة".

وأضاف الدبيكي، في تصريحات له، أن هناك نقابيين أعلنوا صراحة لا لأخونة النقابات، كاشفًا أن مجلس إدارة نقابة العلوم الصحية كان يتكون من 27 عضوًا منهم 23 إخوانيا، ولم يتم إزاحتهم إلا بانتخابات حرة في 2012، وذلك في ظل حكم المعزول محمد مرسي.

وطالب رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، بضرورة لملمة الحركة النقابية المصرية لتدور في فلك واحد مع التعددية المطلوبة وفقا لاتفاقيات العمل الدولية، مؤكدًا أنه لولا قانون 213 لسنة 2017 ما كانت استقرت الحركة النقابية في مصر.