"عمال مصر": خصم 1% من راتب العمال أقل شيء نقدمه للدولة في ظل كورونا

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قرار الحكومة بخصم 1% من الراتب لصالح مواجهة كورونا، أقل شيء نقدمه للدولة في ظل ظروف فيروس كورونا.

وأضاف البدوي لـ"الوطن"، أنه كان يفضل أن التبرع للدولة يكن من الموظفين أنفسهم، وليس من خلال قرار حكومي، مؤكدًا أنه إذا كان تُرك الأمر باختيار الموظف لكانت الدولة جمعت مبالغ أكثر.

ووافق مجلس النواب بجلسته العامة، أمس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية وأجل المجلس التصويت النهائي على القانون لجلسة مقبلة.