BMW توضح طرق إعادة شحن سياراتها الهجينة والكهربائية

نشرت شركة BMW المصنع الألماني الرائد في صناعة السيارات، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والذي توضح من خلاله طرق شحن سيارات BMW الكهربائية والهجينة.

وأشارت الشركة خلال الفيديو إلى سهولة عملية الشحن داخل وخارج المنزل، وذلك من خلال حلول شحن ذكية ومريحة وقوية، سواء داخل المنزل أو في أثناء التنقل.

وأوضحت الشركة أن عملية الشحن تتم داخل المنزل من خلال محطة شحن شخصية خاصة مع BMW Wallbox، أو يمكن استخدام الشاحن السريع المرن الذي يسمح بتوصيل الشاحن بأنواع مختلفة من المقابس المحلية.

يتزايد نظام محطة الشحن العامة باستمرار، لذا من الممكن أن تتم عملية إعادة شحن BMW Plug-in Hybrid بسهولة، باستخدام المعدات والخدمات المناسبة من BMW.