إصابة 10 أطباء جدد بمستشفيات جامعة المنوفية بفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد الصاوي مدير المستشفيات الجامعية في المنوفية، إصابة 10 أطباء جدد من العاملين بمستشفيات الجامعة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى عزلهم في العزل الصحي التابع للجامعة لحين الانتهاء من البرتوكول العلاجي المخصص لهم.

وأضاف مدير المستشفيات الجامعية في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مستسفيات جامعة المنوفية تطبق إجراءات قوية الوقائية من فيروس كورونا المستجد علي الأطقم الطبية، وكذلك المترددين على المستشفيات، للحد من انتشار فيروس بين المرضي أو الأطقم الطبية.

وتابع، أن عددًا من الأطباء المصابين يخضعون للعزل المنزلي لشعورهم بأعراض بسيطة لا تحتاج إلى تلقي العلاج بالمستشفى، إلا في حالة طلب الأطباء ذلك.