تموين المنوفية: تحرير 187 محضر تمويني خلال 24 ساعة

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن تنفيذ عدد من الحملات التموينية، اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، أسفرت عن تحرير 187 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف " الجمال"، أنه جرى تحرير محضر جنح ضد صاحب مطحن بناحية أشمون، لحيازته وتجميعه دقيق بلدي مخصص لإنتاج المخابز البلدية، وجرى ضبط 20 شيكارة دقيق بلدي.

وجى تحرير محضري جنح ضد أصحاب محال بقالة بناحية الباجور، لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول بالمحافظة، لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.