المنوفية: تحرير محضر ضد رئيس لجنة أدخل أوراقا للطلاب أثناء الامتحان

أكدت محافظة المنوفية، في بيان لها، تحرير محضر إثبات حالة بمدرسة الشهيد محمد عمران الثانوية بسبك الأحد، التابعة لمركز أشمون، وذلك فور ورود شكوى إلى غرفة العمليات تفيد أن رئيس اللجنة يتردد على اللجان الفرعية كثيراً ويدخل أوراقا للطلاب أثناء تأديهم الامتحان.

وأوضح بيان المحافظة المنوفية، "تم إرسال لجنة من الشئون القانونية لعمل محضر إثبات حالة وتم التنبيه على المراقب الأول والملاحظين والطلاب الشهود بعدم المغادرة إلا بعد ذكر أقوالهم، إلا أن رئيس اللجنة غادر هو والملاحظون فور انتهاء الامتحان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث صرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب من لهم حق التقدم لامتحان بلغ 32057 طالبا، وعدد الحضور 31684، وعدد الغائبين 373 طالبا بنسبة حضور 98,84% ونسبة غياب 1,16%.