"الضرائب" تشرح آلية وفوائد منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال صلاح محمدي، رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، إن رؤية مصر لعام 2030 للتحول الرقمي كان من أهم أهدافها ميكنة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية ويأتي في مقدمة الخدمات الحكومية مصلحة الضرائب التي تمثل الإيرادات الأعلى بالدولة.

وأضاف محمدي، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك خطة لميكنة المصلحة بدأت بعمل مركز الاتصال الضريبي الذي يضم مجموعة من أخصائي القانون الضريبي وضرائب المبيعات، من خلاله يستطيع أي ممول أو شركة لديها الاستفسار عن أي تطبيق للضريبة على الرقم 16395 ويتم حل مشكلته.

وتابع، بأن الفاتورة الإلكترونية جرى العمل عليها والانتهاء من تصميمها وبدأ التشغيل التجريبي لها في 30 يونيو لـ6 شركات، وهي "العربي للتجارة والصناعة، توشيبا العربي للأجهزة المنزلية، العربي لتكنولوجيا الإضاءة، يوني باك النيل المحدودة، أكرو مصر للمنشأت المعدنية، نسلة لمياه مصر"، وبدأ البث التجريبي لها من خلال عمل المصلحة لغرفة عمليات تكونت من أفراد من مجموعة من المصلحة.

واستكمل، أن ظهور الفواتير الإلكترونية على المنظومة من هذه الشركات يمثل نجاحا كبيرا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذي يبدأ تباعا بدلا من الفاتورة العادية من خلال الشركة، وسيجري ذلك عن طريق نظام على جهاز الكمبيوتر وستكون المنظومة متصلة بالشركة وبها كل بيانات عن السلعة والرقم الضريبي.