الجامعة العربية: نسعى للحد من الممارسات الضارة ضد النساء والأطفال

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربیة، أنّ الجامعة تسعى لتعزیز جهود الدول الإصلاحیة لوضع حد للممارسات الضارة ضد النساء والفتیات، كما تعمل على عدة مستویات لوضع اتفاقیة عربیة لمناهضة العنف ضد المرأة، إضافة لدورھا في عملیة المراجعة الإقلیمیة لجهود الدول بشأن ما جاء في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة "اتفاقیة السیداو".

جاء ذلك خلال كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها السفيرة هيفاء أبوغزالة اليوم، خلال مشاركة الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (مكتب الدول العربية) في حفل إقلیمي لإطلاق تقریر حالة سكان العالم على المستوى العربي عبر تقنیة "فیدیو كونفرانس"، بمشاركة الدكتور لؤي شبانة المدیر الإقلیمي للصندوق.

وتضمن الحفل عرض فیلم تسجیلي حول موضوع التقریر الذي یحمل عنوان "ضد إرادتي.. تحدي الممارسات التي تضرُّ بالنساء والفتیات وتُقوِّض المساواة"، ویركز على أكثر 3 ممارسات ضارة ضد النساء والفتیات، وتتضمن قضیة الختان وزواج الأطفال والتمییز القائم على النوع.

وقالت السفيرة أبو غزالة إنّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم فاعلیة ضمن إطار حملة الـ16 یوم لمناھضة العنف ضد النساء والفتیات سنویا، وتعد حاليا "التقریر العربي: أربعون عاما على اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة، كما تعد استراتیجیة الشبكة العربیة للنساء وسیطات السلام".

وأشارت إلى أنّه في المجال الصحي للمرأة، ستطلق الأمانة العامة للجامعة العربية قریبا الاستراتیجیة العربیة للوقایة والاستجابة لمناھضة اشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتیات، ونبهت إلى أنّ حفل إطلاق التقریر إقلیمیا یأتي في مرحلة دقیقة واستثنائیة یشھدھا العالم بسبب وباء فیروس كورونا المستجد، الذي يلقي بتبعاته على المجتمع خاصةً المرأة والفتاة والطفل، وما یرتبط بها من مواضیع شدیدة الحساسیة تتطلب العمل مع الدول لمعالجتها كأولویة أساسیة لتحقیق التنمیة.