أمين عام جامعة الدول العربية: الاستثمار في الإنسان أفضل الطرق لتحقيق التنمية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن سكان الوطن العربي هم الأكثر شبابا في العالم، ما يتطلب أن نحسن الاستثمار في قدراتهم، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تؤمن أن الاستثمار في الإنسان هو أفضل طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاءذلك في كلمته خلال افتتاح فاعليات مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال" الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، عبر منصة Zoom.

وأضاف أبو الغيط أن مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال" تأتى في وقت نحتاج فيه لإعطاء الحافز للشباب ومواكبة ما يجرى حولنا من تطورات على مختلف الأصعدة، قائلا:"نحن في أشد الحاجة إلى تشجيع الإبداع والابتكار والتجارب المتميزة في ظل هذه الظروف غير العادية والمتمثلة في وباء كورونا".و

إلى أن ضرورة استمرار هذه المسابقة كحافز للشباب على التفكير الجرئ والتخطيط المستقبلي والتميز، معربا عن سعادته بتقديم الأكاديمية منحة دراسية للطفل حمزة نجل الشهيد أحمد منسي، قائلا:"أرجو أن أقابله شخصيا تقديرا لوالده..فهؤلاء هم رجال حقيقون يقدمون حياتهم فداء لوطن يحمى الجميع".

ويعد "رالي مصر لريادة الأعمال"، من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم.