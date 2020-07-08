لمدة أسبوع.. بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بالأقصر

أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، وحتى 15 يوليو الجاري.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر إلى أن توقيع الكشف الطبي للمرشحين يجرى فى مستشفى الأقصر الدولي ومستشفى أرمنت التخصصي، على أن تقبل التظلمات يوم الخميس المقبل 16 يوليو.

وأوضح الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية بالأقصر، خطوات الكشف، حيث يقوم المرشح بالدخول علي الموقع الإلكتروني للمجالس الطبيه المتخصصة www.smcegy.com ، ثم يملأ طلب التقدم ويطبع الخطاب الموجه للمجالس الطبية، على أن يتوجه إليها في الموعد المحدد.

كما يمكن للمرشح أن يتوجه مباشرة إلى مقر المجالس لاستكمال الإجراءات، وعمل الكشف والتحاليل واستلام النتائج بعد ذلك لتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.

وأشار "حمزة" إلى أنه سيجري تقديم كشف مجمع بالمرشحين والنتائج إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية بالأقصر.